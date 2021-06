Na Hrvaškem aplikacija za preprečevanje plonkanja na spletnih izpitih

Zagreb, 17. junija - V Zagrebu so pripravili računalniško aplikacijo za preprečevanje prepisovanja med spletnim preverjanjem znanja študentov. Aplikacijo z imenom Cheatless so kot pilotni projekt preizkusili na dveh hrvaških zasebnih univerzah. Kot poročajo hrvaški mediji, so interes za novo aplikacijo že pokazali v ZDA in Makedoniji.