Trije slovenski zbori z zlatim priznanjem na spletnem tekmovanju v Hongkongu

Hongkong, 17. junija - Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem in Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom Ambroža Čopija ter Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje-Center pod vodstvom Davida Preložnika so osvojili zlata priznanja na mednarodnem zborovskem tekmovanju World Choir Festival v Hongkongu. Tekmovanje je potekalo prek spleta.