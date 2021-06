V Ifu kritični do predloga nemškega zakona o zaščiti podnebja

München, 17. junija - V münchenskem inštitutu za ekonomske raziskave Ifo so kritični do osnutka zakona o zaščiti podnebja, ki ga je pripravila nemška vlada. "Na žalost trenutni osnutek zakona predstavlja zgrešeno priložnost za celovitejšo reformo podnebne zakonodaje," je zapisala direktorica centra Ifa za energijo, podnebje in vire Karen Pittel.