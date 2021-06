Poletna muzejska noč z dogodki na 160 prizoriščih po državi

Maribor, 17. junija - Skupnost muzejev Slovenije v soboto zvečer prireja 19. Poletno muzejsko noč, ki je namenjena promociji muzejev in galerij ter slovenske kulturne dediščine. Letos sodeluje 76 muzejev in galerij, ki so pripravili skoraj 300 dogodkov na 158 različnih prizoriščih po državi. Za razliko od lani je tokrat mnogo več dogodkov v živo.