Podelili priznanja Zveze kulturnih društev Ljubljana

Ljubljana, 17. junija - Zveza kulturnih društev Ljubljana je v sredo zvečer v Galeriji Družina podelila priznanja. Zlati priznanji sta prejeli Jerica Bukovec za izvajanje in snovanje vrhunskih kulturnih projektov in ohranjanje zborovske dediščine ter Alenka Pakiž za prispevek na področju raziskovanja oblačilne dediščine in za poustvarjanja kostumske podobe.