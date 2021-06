Družba ES&G si v upravnem odboru H&R želi Gašperja Svetlika

Ljubljana, 17. junija - Potem ko sta dolgoletni prvi mož Hidrie Edvard Svetlik in njegova hči Urška Svetlik nedavno odstopila s funkcij članov upravnega odbora družbe H&R, krovne družbe in lastnice skupine Hidria, bi se lahko upravnemu odboru septembra pridružil Gašper Svetlik. To z nasprotnim predlogom predlaga družba ES&G, ki je v lasti družine Svetlik.