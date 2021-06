Kajakaši in kanuisti v Nemčijo z malenkostno spremenjeno ekipo

Berlin, 17. junija - Potem ko so kajakaši in kanuisti na divjih vodah prejšnji konec tedna v Pragi končali prvo nalogo v sezoni svetovnega pokala, jih ta konec tedna že čaka naslednja. Preselili se bodo v nemški Markkleeberg, kjer bo v slovenski vrsti nekaj manjših sprememb, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.