V Galeriji Škuc razstava Valerie Wolf Gang na temo telesa in umetne inteligence

Ljubljana, 17. junija - V Galeriji Škuc bodo drevi odprli razstavo Valerie Wolf Gang z naslovom Astra - Corpus. Najnovejši projekt intermedijske umetnice in videastke zaokrožuje avtoričino raziskovanje povezav, meja in ravnovesij med človeškim telesom, tehnologijo in astronavtiko. Umetnica si tokrat zastavlja vprašanja o mejah dojemanja lastne in okoliške navideznosti.