Zelena luč odbora DZ za financiranje zasebnih šol

Ljubljana, 17. junija - Odbor DZ za izobraževanje je na sredini seji prižgal zeleno luč koalicijskemu predlogu za uresničitev ustavne odločbe o financiranju zasebnih šol. Ni pa podprl predloga novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do stalnega spremljevalca in ki ga je v parlamentarno proceduro vložila opozicijska LMŠ.