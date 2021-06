Večer o srečanju Bidna in Putina (17. 6.)

Maribor, 16. junija - Vojislav Bercko v komentarju Strateško ravnovesje piše o tem, da sta predsednika ZDA in Rusije, Biden in Putin, ohranila strateško ravnovesje med največjima velesilama, kar je trenutno najpomembnejše. Malenkostni zmagovalec srečanja je Putin, saj je dal Biden pobudo za srečanje in umaknil sankcije in s tem blokado gradnje plinovoda Severni tok 2.