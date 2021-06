Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 6.)

Ljubljana, 16. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o čestitki ameriškega predsednika Joea Bidna ob 30-letnici Slovenije, koncu epidemije v Sloveniji in kazni za nasilnega protestnika. Poročale so tudi o napovedi 5,2 odstotne rasti BDP v Sloveniji prihodnje leto ter odprtju novega terminala ljubljanskega letališča.