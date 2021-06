Putin in Biden pogovore označila za pozitivne, načela tudi vprašanje človekovih pravic

Ženeva, 16. junija - Ameriški predsednik Joe Biden in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta se danes sestala na prvem vrhu, pogovore pa sta označila za pozitivne in konstruktivne. Dogovorila sta se o začetku posvetovanj o kibernetski varnosti in nadaljevanju pogovorov o strateški jedrski stabilnosti ter odprla številne teme, med drugim o spoštovanju človekovih pravic.