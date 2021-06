V bližini rimskega olimpijskega stadiona pred tekmo EP odkrili domnevno bombo

Rim, 16. junija - V Rimu, ki danes gosti tekmo nogometnega evropskega prvenstva med Italijo in Švico, so po poročanju časnika Corriere dello Sport v bližini olimpijskega stadiona odkrili domnevno avtomobil-bombo. Da je šlo za bombo, še ni potrjeno, so pa nevarnost odstranili z nadzorovano eksplozijo.