Lani je bilo v UKC Ljubljana opravljenih 113 presaditev organov, 21 odstotkov več kot leto prej

Ljubljana, 16. junija - Svet zavoda UKC Ljubljana se je na današnji seji seznanil s poročilom o transplantacijski dejavnosti v času epidemije. Lani je bilo tako v UKC Ljubljana kljub pandemiji opravljenih 113 presaditev organov, kar je za 21 odstotkov več kot v letu 2019, so zapisali v sporočilu za javnost. Obravnavali so tudi druge ukrepe in finančno poročilo.