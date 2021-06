Medalje za požrtvovalnost in hrabrost na območju PU Ljubljana podelili 20 policistom in 14 občanom

Ljubljana, 16. junija - Direktor Policijske uprave (PU) Ljubljana Boštjan Glavič je danes podelil medalje za požrtvovalnost in eno medaljo za hrabrost. Medalje je prejelo 20 aktivnih policistov ter 14 občanov, ki so lani ali v prvih mesecih letošnjega leta pomagali in reševali življenja v 16 različnih dogodkih, so sporočili s PU Ljubljana.