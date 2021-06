Putin: ZDA in Rusija dosegli dogovor o vrnitvi veleposlanikov

Ženeva, 16. junija - ZDA in Rusija sta se dogovorili, da se bosta veleposlanika obeh držav vrnila na svoji delovni mesti v Moskvi in Washingtonu, je danes po srečanju z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom v Ženevi dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Kljub številnim različnim stališčem so bili pogovori konstruktivni, Biden pa je "zelo izkušen politik", je dejal.