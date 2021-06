Ljubljana, 16. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja spremembo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki otrokom s posebnimi potrebami omogoča stalnega spremljevalca, so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost. Hkrati pa izpostavlja potrebo po sistemskem financiranju spremljevalcev in določitvi kriterijev upravičenosti do spremljevalca.