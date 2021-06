Severnoprimorska regija se bo poenotila o velikih projektih

Nova Gorica, 16. junija - V Solkanu so danes pripravili ustanovno sejo novega razvojnega sveta severnoprimorske regije, ki ga sestavlja 33 članov iz severnoprimorskih občin, gospodarstva in različnih institucij. V razpravi so se poenotili, da je za razvoj regije potrebno izbrati nekaj velikih projektov, ki bodo povezali več občin in pomenili razvojni preboj regije.