Veselinovič zadnji dopis Urbanije vidi kot dodaten pritisk in povračilni ukrep

Ljubljana, 16. junija - Direktor STA Bojan Veselinovič zadnji dopis direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanije z zahtevo za prenehanje kršitev osebnostnih pravic in pritiskov vidi kot dodaten pritisk in kot povračilni ukrep. Največji pritisk, in sicer na zaposlene in avtonomijo novinarjev, izvaja prav Urbanija, je zapisal v odzivu.