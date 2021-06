Noveli o javnem naročanju zelena luč parlamentarnega odbora

Ljubljana, 16. junija - Odbor DZ za notranje zadeve je danes opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o javnem naročanju in predloga zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter oba zakonska predloga s številnimi dopolnili potrdil. Poleg tega so se člani odbora seznanili poročilom Državne revizijske komisije za lansko leto.