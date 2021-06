Pogajalci v Bruslju z začasnim dogovorom o spremembah sistema zaračunavanja cestnin

Bruselj, 16. junija - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so v Bruslju dosegli začasni dogovor o novem sistemu zaračunavanja cestnin tovornim vozilom, t. i. evropski vinjeti. Z njo naj bi cestnino po novem zaračunavali glede na dejansko prevoženo razdaljo. V Bruslju so prepričani, da bodo tudi na ta način zmanjšali emisije ogljikovega dioksida.