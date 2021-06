Sodniki v Sodni svet izvolili Marflak Trontljevo, Burkelčevo in Petka

Ljubljana, 16. junija - Vzporedno s torkovimi volitvami članov Sodnega sveta v DZ so v torek potekale tudi volitve, na katerih so člane Sodnega sveta volili sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Kot je razvidno iz začasnega poročila o izidu glasovanja in izidu volitev, so bili izvoljeni Jonika Marflak Trontelj, Frida Burkelc in Milan Petek.