Ljubljanska borza: Delnice Cinkarne pridobile 4,5 odstotka

Ljubljana, 16. junija - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,22 milijona evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice Krke in Cinkarne. Prve so obstale na izhodišču, druge pa so po torkovem skupščinskem sklepu o razdelitvi skoraj celotnega bilančnega dobička za dividende zrasle za 4,5 odstotka. Indeks SBI TOP se je dvignil za 0,13 odstotka.