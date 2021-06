V Novo Gorico prihaja festival s poletno šolo saksofona

Nova Gorica, 16. junija - Nova Gorica bo med 25. junijem in 1. julijem že 24. leto zapored zbirališče saksofonistov iz Slovenije in tujine. Mednarodno srečanje saksofonistov SAXGO21, ki je hkrati tudi festival z najdaljšo tradicijo v Novi Gorici, letos v mesto in bližnjo okolico prinaša festival in poletno šolo saksofona.