Interventni zakon za turizem predvidoma v četrtek na vladi

Ljubljana, 16. junija - Vlada bo v četrtek predvidoma potrdila že nekaj časa napovedovani predlog novega interventnega zakona, ki naj bi omilil posledice epidemije covida-19 na gospodarstvo. Največja pozornost bo tokrat posvečena gostinstvu in turizmu, posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Prinesel bo tudi nove bone.