Tjaš Begić prihaja v NK Celje

Celje, 16. junija - Mladi nogometaš Tjaš Begić, ki velja za enega velikih slovenskih upov, je zamenjal sredino. Zapustil je Gorico in bo kariero nadaljeval pri Celju, so sporočili iz knežjega mesta. Komaj 17-letni napadalec je v prvi slovenski nogometni ligi kljub mladosti zbral 30 nastopov in dosegel štiri zadetke.