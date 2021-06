Pri založbi Litera sedem romanov in tri pesniške zbirke

Ljubljana, 16. junija - Mariborska založba Litera je v Ljubljani pred začetkom Slovenskih dnevov knjige predstavila letošnje pomladne novosti. Izšli so romani Lenarta Zajca, Dimitrija Rupla, Boruta Pusta, Marjana Žiberne, Jerneja Dirnbeka in Sama Ruglja ter pesniške zbirke Mete Kušar, Bojana Sedmaka in Miklavža Komelja. Dodali so še roman Aljaža Krivca z letnico 2020.