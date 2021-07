11 dni do OI - Melone za 20.000 evrov kot luksuzno darilo

Na prvi dražbi letos so par melon iz mesta Yubari prodali za 2,7 milijona jenov (okoli 20.260 evrov). Mesto Yubari je slavno za svojo odlično kvaliteto melon, ki v državi predstavljajo tudi simbol začetka poletja.

Letošnje prve prodane melone pa so precej nad vrednostjo lanskoletne dražbe, ko so najboljši pridelek prodali le za okoli 900 evrov. Še vedno pa je 20.000 evrov krepko pod rekordno ceno za par melon iz 2019 - 37.527 evrov.

Na trg kmalu po melonah pride tudi drugo prestižno sadje, ki ga Japonci radi poklonijo bližnjim prijateljem ali poslovnim partnerjem. S tako dragim darilom pa želijo izraziti predvsem spoštovanje, ki je pomemben del japonske kulture.

Prav tako je pomemben del japonske kulture dajanje daril, ki se jih pokloni vedno, ko se obišče dom nekoga, tudi svojca. Enak vzorec se pojavlja tudi v poslovnem svetu, ko se poslovni partnerji ob srečanjih medsebojno obdarijo. Pri tem je pomembno tudi, da je darilo drago, saj da se s tem poudari, kako pomemben je nekomu nek odnos. Predvsem v poslovnih krogih velja, da je tisti, ki prejme darilo, v zameno dolžan uslugo, poroča portal Deutsche Welle.

Tradicija obdarovanja izhaja iz obdobja Edo, med letoma 1600 in 1868. Sprva so si podarjali ribe, predvsem v zadnjih letih pa je najbolj priljubljeno sadje. Vsaka japonska regija je znana po svojih vrstah sadja in zelenjave, stranke pa so pripravljene za najlepše in najbolj slastne kose plačati več. Kvadratne lubenice iz prefekture Kagawa se prodajajo od 122 evrov dalje. Mango iz prefekture Miyazaki gre v povprečju za okoli 80 evrov, par vrhunskih mangov pa se v bolj prestižnih veleblagovnicah prodaja tudi za več kot 2400 evrov.

Leta 2016 so med drugim na dražbi prodali grozdje vrste ruby roman s 26 grozdi iz prefekture Ishikawa za več kot 8000 evrov, kar pomeni okoli 275 evrov na grozd.