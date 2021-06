Koronavirus kmetijstvu in živilstvu prinesel izzive in nove rešitve

Portorož, 16. junija - Minulo, koronsko leto je prineslo številne spremembe in s tem povezane izzive, pa tudi nove rešitve, so ugotavljali udeleženci okrogle mize ob zaključku današnjega vrha kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu. Kmetijsko-živilska panoga je krizo sicer prebrodila bolje kot preostalo gospodarstvo, pa je ocenil ekonomist Aleš Kuhar.