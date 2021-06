V društvu novinarjev opozarjajo na spornost posredovanja novinarskih vprašanj in elektronskih naslovov portalu

Ljubljana, 16. junija - V Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo, da je Bojan Požar danes z namenom diskreditacije in namigovanja na usklajeno delovanje medijev objavil vprašanja, ki so jih novinarji Svet24, POP TV in Večera poslali ministrstvu za obrambo. V društvu so ogorčeni, da so uslužbenci Morsa posredovali portalu tudi posnetek zaslona z elektronskimi naslovi.