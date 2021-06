Ekošolarji letos razmišljali o svojih potovalnih navadah

Ljubljana, 16. junija - Slovenske ekošole in vrtci so se ponovno priključili projektu Misija: Zeleni koraki in razmišljali o tem, kako lahko spremenijo svoje potovalne navade na poti v šolo, službo, po vsakodnevnih opravkih, kakšen je ogljični odtis razreda, učenca in šole v prometu. V projektu je v letošnjem šolskem letu sodelovalo 1600 mladih iz 60 ustanov.