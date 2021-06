V Ravnikar Gallery Space prodajna razstava umetnikov mlajše srednje generacije

Ljubljana, 17. junija - V Ravnikar Gallery Space bo od danes na ogled skupinski razstavni projekt AIR4 Edicija z naslovom We Are All Absolute Beginners. Kurirana kolekcija na enem mestu predstavlja izbor 25 uveljavljenih domačih umetnikov mlajše srednje generacije, ki so posebej za to priložnost ustvarili serijo štirih umetniških del, ki bodo na prodaj po 100 evrov.