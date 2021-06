Tudi ŠOS in visokošolski sindikat pozvala k spremembi zakona o tujcih

Ljubljana, 16. junija - Visokošolski sindikat Slovenije in Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) sta pozvala ministrstvo za notranje zadeve naj pristopi k spremembi zakona o tujcih glede bivanja tujih študentov v Sloveniji. Opozorili so, da si morajo tuji študenti večinoma sami služiti denar, zakon pa bo zmanjšal uvoz možganov in mednarodni ugled Slovenije.