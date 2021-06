Mura dobila potencialnega tekmeca v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov

Nyon, 16. junija - Slovenski nogometni prvak Mura je v torek izvedel tekmeca v 1. krogu kvalifikacij lige prvakov, to je makedonska Škendija, danes pa je dobil še potencialnega nasprotnika v 2. krogu. To bo zmagovalec dvoboja med Ludogorcem iz Bolgarije in Šahtjorjem Soligorskom iz Belorusije. Prve tekme bodo 20. in 21., povratne pa 27. in 28. julija.