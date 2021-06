Zveza društev diabetikov in stroka s pozivom k ustreznemu vodenju sladkorne bolezni

Ljubljana, 16. junija - Napovedi o porastu števila oseb s sladkorno boleznijo so zaskrbljujoče, poleg tega je epidemija covida-19 še posebej razkrila, kako pomembno je, da osebe s sladkorno boleznijo dosledno upoštevajo navodila zdravnika in ustrezno vodijo sladkorno bolezen, spodbujajo medicinska stroka in zveza društev diabetikov. To bolezen ima vsak deseti Slovenec.