Ob lepšem vremenu opozorila o primerni zaščiti pred soncem

Ljubljana, 16. junija - Z višjimi temperaturami in sončnim vremenom več časa preživljamo na prostem. V Lekarniški zbornici Slovenije in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v teh dneh zato opozarjajo, da se izogibajmo soncu med 10. in 17. uro ter pozivajo k uporabi zaščitnih krem, saj neupoštevanje preventivnih priporočil lahko vodi tudi do kožnega raka.