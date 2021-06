Prostovoljci gibanja Za pitno vodo pozivajo k udeležbi na referendumu

Ljubljana, 16. junija - Prostovoljci gibanja Za pitno vodo, ki je pobudnik referenduma o noveli zakona o vodah, so danes pozvali k udeležbi na referendumu. Glasovanje je enostavno, tudi iz tujine je denimo mogoče glasovati po pošti, so spomnili. Tiste, ki bodo 11. julija doma, pozivajo, da na volišča povabijo še babico, soseda in prijatelje.