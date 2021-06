Stroški dela na uro v območju z evrom in EU navzgor, Slovenija z eno najvišjih rasti

Luxembourg, 16. junija - Stroški dela na uro so se v območju evra in EU v prvem letošnjem četrtletju zvišali. V primerjavi z enakim obdobjem lani so bili višji za 1,5 odstotka v državah z evrom in za 1,7 odstotka v EU. V Sloveniji so porasli za 11,1 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.