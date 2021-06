Delnice Cinkarne Celje pridobile skoraj tri odstotke

Ljubljana, 16. junija - Na Ljubljanski borzi so danes v ospredju delnice Cinkarne Celje, potem ko so delničarji na torkovi skupščini sklenili skoraj ves bilančni dobiček za 2020 nameniti za izplačilo dividend. Delnica je ob dobrih 160.000 evrov prometa do zdaj pridobila 2,90 odstotka. Precej se sicer trguje tudi s Krkinimi delnicami, ki pa se cenijo.