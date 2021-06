Na Tribeci premiera dokumentarca o Anthonyju Bourdainu

New York, 17. junija - V sklopu filmskega festivala Tribeca, ki v New Yorku poteka še do 20. junija, je bil premierno prikazan dokumentarni film o življenju in delu preminulega ameriškega kuharskega mojstra, pisatelja, televizijskega voditelja in igralca Anthonyja Bourdaina. Film je režiral Morgan Neville, v ameriških kinih pa bo na ogled od srede julija.