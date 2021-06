Slovenj Gradec in Mislinja pristopila k projektu Dojenju prijazno mesto

Slovenj Gradec/Mislinja, 16. junija - S podpisom listin sta Slovenj Gradec in Mislinja danes tudi uradno pristopila k projektu Dojenju prijazno mesto, ki ga izvaja Unicef Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja in ministrstvom za zdravje. V projektu sodelujeta še Novo mesto in Kranj, vsa štiri pa si bodo prizadevala pridobiti naziv dojenju prijazno mesto.