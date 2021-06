Na Hrvaškem prejeli 3908 prijav stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19

Zagreb, 16. junija - Na Hrvaškem so doslej uporabili nekaj manj kot 2,1 milijona odmerkov cepiv proti covidu-19 in prejeli 3908 prijav stranskih učinkov. Na 10.000 cepljenih so zabeležili povprečno 18 prijav. Ob tem so po cepljenju s cepivom AstraZenece prijavili dvakrat več stranskih učinkov kot pri cepivu Pfizerja, je objavila hrvaška agencija za zdravila (Halmed).