Kriminalisti zaključili preiskavo s področja prepovedanih drog in ovadili 13 oseb

Celje, 16. junija - Celjski kriminalisti so v ponedeljek zaključili obsežno preiskavo s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Zaradi suma storitve 140 kaznivih dejanj so kazensko ovadili 13 oseb. V zaključni akciji so pridržali devet oseb, sedem pa so jih danes privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Celje.