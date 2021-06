Policisti zaradi nezakonitega prevoza migrantov odvzeli prostost hrvaškemu državljanu

Novo mesto, 16. junija - Na mejnem prehodu Slovenska vas so ob mejni kontroli pri vstopu v državo ustavili voznika kombija hrvaških registrskih oznak, ki je nezakonito prevažal dva državljana Kitajske. Policisti so 39-letnemu državljanu Hrvaške odvzeli prostost in mu zasegli kombi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.