Zaradi prevažanja šestih migrantov pred preiskovalnega sodnika

Kočevje, 16. junija - Policist je v torek v kraju Livold v občini Kočevje pri kontroli prometa ustavljal osebno vozilo. Voznik je zapeljal proti policistu, tako da je ta moral odskočiti, da ga ni povozil, nato pa odpeljal naprej v smeri Kočevja. Vozilo so ustavili drugi policisti in ugotovili, da je voznik prevažal šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.