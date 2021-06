Pri Ptujčanu našli več kosov orožja

Ptuj, 16. junija - Ptujski policisti so v torek opravili hišno preiskavo pri občanu Ptuja, za katerega so sumili, da poseduje orožje brez ustreznih orožnih listin. Pri tem so mu zasegli več kosov strelnega in prepovedanega orožja ter ga kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjema ali eksplozivom.