Ronaldova mati za uspeh Portugalcev v cerkvi prižgala svečo

Funchal, 16. junija - Nogometni navijači za svoje ekipe storijo vse, še več pa mame za svoje sinove. Mati portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda Dolores pa ima obe vlogi. In da bi Portugalci, ki na letošnjem evropskem prvenstvu branijo naslov, igrali uspešno, se je v domači katedrali v Funchalu priporočila bogu in za sina in ekipo prižgala svečo.