Ormoški policisti prijeli osumljena za prevoz migrantov

Ormož, 16. junija - Ormoški policisti so v ponedeljek zvečer prijeli 31-letnega državljana Turčije z urejenim bivanjem v Franciji in 26-letnega državljana Francije, ki sta v avtu prevažala dva državljana Turčije in ju na nelegalen način spravila v Slovenijo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.