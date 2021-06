New York, 16. junija - Košarkarji moštva Brooklyn Nets so na peti tekmi polfinala vzhodne konference lige NBA premagali Mkilwaukee Bucks s 114:108 in povedli s 3:2 v zmagah. Junak tekme je bil zvezdnik Kevin Durant, ki je dosegel kar 49 točk, 17 skokov in 10 podaj.