Izraelska vojska napadla tarče v Gazi

Gaza, 16. junija - Izraelska vojska je danes zjutraj izvedla letalske napade na cilje v Gazi, potem ko so od tam nad Izrael prileteli zažigalni baloni, ki so zanetili okrog 20 požarov na jugu Izraela. To je prvo večje nasilje med Izraelom in gibanjem Hamas po maju, ko je umrlo več sto ljudi. Tokrat žrtev ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.